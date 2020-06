Türkei soll laut Nehammer Weg der Deeskalation beschreiten

In den diplomatischen Spannungen zwischen Österreich und der Türkei wegen der Ausschreitungen bei Demonstrationen in Wien-Favoriten sieht Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nun Ankara am Zug. "Es liegt auch ein Stück weit an der Türkei, den Weg der Deeskalation zu beschreiten", sagte Nehammer am Dienstag nach dem Ministerrat.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Nehammer sieht nun Ankara am Zug