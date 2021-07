Türkis-Grün geht mit "viel guter Energie" in den Herbst

Keine Rede mehr von "Steinzeit", "Betonköpfen" oder "altem Denken". Zumindest offiziell. Kanzler und Vizekanzler demonstrierten Harmonie und Tatendrang.

Am Fuße der Rax, wo einst Kaiser, Maler und andere Schöngeister ihre Sommerfrische verbrachten, wollte sich auch die türkis-grüne Regierung einen frischen Anstrich geben. Nachdem sich die Koalitionspartner zuletzt täglich Unfreundlichkeiten an den Kopf geworfen hatten ("Steinzeit!", "Betonköpfe!"), diente der Sommerministerrat am Mittwoch vor allem einem: der Inszenierung. Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler drehten lächelnd und einander zugewandt für die Kameras eine Runde im Schlossgarten.

Beide wissen: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und die ...