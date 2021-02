Türkis-Grün wackelt, aber was käme danach?

Abgesehen von den abgeschobenen Mädchen hat der Abschiebestreit auch handfeste politisch-taktische Hintergründe. Es geht um Mehrheiten, Macht und Regierungsbeteiligungen.

In der lange Zeit so friedlich wirkenden türkis-grünen Koalition stieg der Druck zuletzt wie in einem Kochtopf. Nach den Abschiebungen zweier georgischer und eines armenischen Mädchens verlangte die grüne Partei- und Funktionärsbasis so vehement deren Rückholung nach Österreich, dass die grüne Regierungsriege einfach reagieren musste. Nach dem ersten Regierungsjahr stand sie ohnehin schon in Verruf, gegenüber dem Koalitionspartner viel zu nachgiebig zu sein. Nahezu verzweifelt versuchen die Grünen daher nun, die ÖVP zum Einlenken zu bewegen, freilich bisher vergeblich.

