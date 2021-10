Türkis-Grün will Verhandlungen zur Steuerreform heute abschließen

Die türkis-grünen Verhandlungen zur ökosozialen Steuerreform sind vorerst über Nacht nicht zu ihrem Ende gekommen und sollen heute, Sonntag, fortgesetzt werden. Wie es aus Regierungskreisen zur APA hieß, habe man sich zum Ziel gesetzt, diese heute abzuschließen. Über Nacht war bis in die Morgenstunden verhandelt worden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte seine Reise zum Parteitag der spanischen Volkspartei (Partido Popular/PP) in Valencia abgesagt und blieb in Wien.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Verhandlungen zur Steuerreform im Finale