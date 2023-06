Türkis-Grün will von SPÖ Taten sehen

Zurückhaltend, aber vorsichtig optimistisch reagieren ÖVP und Grüne auf die Ankündigung der SPÖ, ihre Zweidrittel-Blockade nicht fortzusetzen. "Den Worten müssen nun Taten folgen", meinte ÖVP-Klubchef August Wöginger am Freitag zur APA. Die "Nagelprobe" bleibe die Abstimmung im Parlament, betonte auch die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer, gleichzeitig schenkte sie dem neuen roten Team aber "Vorschussvertrauen". Die Wiener SPÖ machte indes Druck für das Erneuerbare-Wärme-Gesetz.

Die SPÖ hatte unter Pamela Rendi-Wagner zuletzt einige Wochen lang die Linie verfolgt, grundsätzlich keine Zweidrittelmehrheit zu ermöglichen, um Druck bei Antiteuerungsmaßnahmen zu machen. Unter dem neuen Parteichef Andreas Babler stellte der geschäftsführende Klubobmann Philip Kucher nun in Aussicht, die Blockade nicht fortzusetzen - "wir sind jetzt gesprächsbereit", meinte er am Donnerstagabend.

"Wir werden Gespräche führen und dann wird man sehen, ob diese Aussage ernst zu nehmen ist", erklärte Wöginger in einer schriftlichen Stellungnahme. Maurer begrüßte am Rande einer Pressekonferenz das Signal, die "kaum überlegte Blockade zu Lasten der Bevölkerung" aufzugeben. Insbesondere betroffen gewesen seien Klimagesetze wie das - mittlerweile nur in abgespeckter Form beschlossene - Energieeffizienzgesetz. Die "Nagelprobe" bleibe die Abstimmung im Parlament, meinte Maurer, wo man sehen werde, "ob sie (die Sozialdemokraten, Anm.) es tatsächlich ernst meinen. Ich bin aber gewillt, dem neuen Team mein Vorschussvertrauen zu geben".

Erfreut über Kuchers Aussagen zeigte sich jedenfalls auch die Wiener SPÖ: Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky hofft nun auf eine baldige Einigung zwischen der Bundesregierung und der SPÖ beim Erneuerbare-Wärme-Gesetz, sei dieses doch "das wichtigste Instrument", um Wien aus der Abhängigkeit fossiler Energieträger im Gebäudebereich zu lösen. "Unser Plan, Wiens Gebäude klimaneutral zu machen, liegt seit Anfang des Jahres vor. Jetzt geht es darum, in die Gänge zu kommen. Daher appelliere ich an ÖVP, Grüne und SPÖ, rasch an einer sozial vertretbaren Lösung zu arbeiten", meinte Czernohorszky in einer Aussendung. Wichtig sei, dass Mietern durch die Umstellung auf klimafreundliche Energieformen keine finanziellen Nachteile erwachsen.

Auch Josef Taucher, Wiener SPÖ-Klubchef und Energiesprecher im Gemeinderat, begrüßte in einer Aussendung den "neuen Kurs der SPÖ auf Bundesebene" und die Forderung nach notwendigen Maßnahmen gegen die Teuerung. "Besonders begrüße ich die Pläne der Bundes-SPÖ bei neuen, sinnvollen und vor allem sozialen Klimagesetzen mitzugehen und somit die Energiewende voranzutreiben."

Kritik an Kucher kam von den Freiheitlichen: Die Ankündigung, ein Ende der Zweidrittelblockade einleiten zu wollen, "war eine 'Anbiederung par excellence' an die derzeitige Bundesregierung", urteilte Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. "Die 'Einheitspartei im neuen Gewand' nimmt wieder volle Fahrt auf."