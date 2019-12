Türkis-grüne Koalition rückte ein Stück näher

Steht die Koalition schon zum Jahresende? Aus Verhandlerkreisen gibt es Hinweise in diese Richtung.

Die türkis-grüne Koalition ist seit Freitag ein gutes Stück wahrscheinlicher geworden. Die Verhandler der beiden Parteien seien an diesem Tag "ein Stück weitergekommen", hieß es in den Abendstunden. In zentralen Punkten seien die beiden Parteien einander deutlich näher gekommen. Die Einigung könnte noch vor Weihnachten verkündet werden.

Fix ist damit die Regierung allerdings noch nicht. Der Verhandlungs-Feinschliff werde zwischen den Feiertagen erfolgen, erfuhren die "Salzburger Nachrichten". Auch über die Aufteilung der Ministerien müssen sich die Parteien erst noch einigen. Nur der 24., 25. und 26. Dezember sollen für die Verhandlungsteams einigermaßen politikfrei bleiben - telefonische Kontakte sind dabei natürlich nicht ausgeschlossen. Die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler sind derzeit in Dauerkontakt, auch die Verhandler der Arbeitsgruppen tagen faktisch in Permanenz. Was sich am Freitagabend nicht geändert hat: Offiziell ist von den Verhandlungspartnern nichts zu erfahren. "Es wird verhandelt", sagen die Sprecher von ÖVP und Grünen unisono. Vor Zuvor hatten die Grünen von einem Verhandlungsende bis Silvester noch nichts wissen wollen.