Türkise für Grünen Reimon "rechtskonservative Autoritäre"

Scharfe Kritik hat der Grüne Europasprecher Michel Reimon an der ÖVP und besonders Kanzler Sebastian Kurz geübt. In der YouTube-Talkshow von Kommunikationsberater Rudolf Fußi ("Bussi Fussi") am Donnerstagabend beurteilt er die Türkisen als "rechtskonservative Autoritäre", meldete Fußi vorab. Den Bundeskanzler rückte Reimon in die Nähe von Benjamin Netanyahu, Viktor Orban und Donald Trump.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Volkspartei hat einen klaren Plan