U-Ausschuss-Gerüchte machen Parlamentssitzung spannend

Der Nationalrat geht am Freitag in Tag vier seiner Plenarwoche. Während das Programm an sich eher unspektakulär ist, dürften Anträge auf Untersuchungsausschüsse für einiges an Aufregung sorgen. Erwartet wird, dass nicht nur SPÖ und FPÖ eine gemeinsame Initiative starten sondern auch die ÖVP einen entsprechenden Antrag einbringen könnte. Das rot-blaue Anliegen wird sich gegen die Volkspartei richten und unter anderem Cofag und den Themen-Komplex Rene Benko umfassen.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Nächster U-Ausschuss in Vorbereitung