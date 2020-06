U-Ausschuss: Laut Nehammer Video-Auswertung komplex

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist am Freitag in seinen zweiten Befragungstag gegangen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) rechtfertigte die lange Dauer der Auswertung des sichergestellten Ibiza-Videos bei seiner Befragung im U-Ausschuss damit, dass diese komplex sei. So etwa führte Nehammer die "unterschiedliche Aufzeichnungsqualität" ins Treffen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Innenminister Nehammer verlässt sich auf die Angaben seiner Beamten