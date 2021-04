U-Ausschuss: Sobotka empört mit Wahrheitspflicht-Vorstoß

Umgehend entschiedene Ablehnung erntete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Montag für einen Vorstoß Richtung Verzicht auf die Wahrheitspflicht in Untersuchungsausschüssen - und zwar, wie sein Sprecher präzisierte, angesichts der viele Entschlagungen. FPÖ und NEOS wiesen dies in Aussendungen sofort unter scharfe Kritik an Sobotka zurück, der derzeit dem Ibiza-U-Ausschuss vorsitzt.

SN/APA/HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH FPÖ hält Sobotkas Vorstoß für "wahnwitzig"