U-Ausschuss: Sobotka fand Blümel "ein wenig provozierend"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sachte Kritik am Auftritt von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im parlamentarischen U-Ausschuss geübt. "Die Geschichte mit dem Laptop von Gernot Blümel war schon ein wenig provozierend", meinte der Vorsitzende des Gremiums in der "Presse am Sonntag" zur Aussage des Finanzministers, er habe möglicherweise gar kein entsprechendes Gerät gehabt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Gernot Blümel während seiner Aussage im Ibiza-U-Ausschuss