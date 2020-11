U-Ausschuss: Wenig Erleuchtendes zu Postenbesetzungen

Die Besetzung hoher Posten in staatsnahen Unternehmen sind im Ibiza-Untersuchungsausschuss am Donnerstag ein weiteres Mal Thema gewesen. Wenig Erleuchtendes boten Susanne Höllinger, Aufsichtsrätin in der Staatsholding ÖBAG, sowie Andritz-Vorstandsvorsitzener Wolfgang Leitner, dessen Frau bereits im Untersuchungsausschuss als ÖBB-Aufsichtsrätin und ÖVP-Spenderin befragt worden war. Beide Auskunftspersonen bestritten Gegenleistungen oder politischen Einfluss jeglicher Art.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Ibiza-U-Ausschuss tagte am Donnerstag