U-Ausschuss wird zum Corona-Cluster

Der parlamentarische Ibiza-U-Ausschuss hat sich zu einem Corona-Cluster entwickelt. Wie die NEOS Dienstagnachmittag mitteilten, ist auch ihre Fraktionsführerin Stephanie Krisper positiv auf Corona getestet worden. Damit gibt es bereits fünf Corona-Fälle. Der erste bekannte Fall war FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker, er hatte am letzten Ausschuss-Tag, vergangenen Donnerstag, in der Früh einen Gurgeltest gemacht, das positive Ergebnis aber erst am Freitag bekommen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Corona-Cluster im U-Ausschuss entstanden

Inzwischen fand die Sitzung mit einer mehrstündigen Befragung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) statt. Nach der Sitzung fand ein Umtrunk mit Abgeordneten, Mitarbeitern und Journalisten statt. Am gestrigen Montag meldeten Hafenecker und die Grünen einen positiven Test, heute wurden auch Grünen-Mandatar David Stögmüller sowie ein SPÖ-Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Bis auf Hafenecker sind alle infizierten mindestens einmal geimpft.