Udo Landbauer im NÖ Landtag angelobt

Udo Landbauer (FPÖ) ist am Donnerstag im Rahmen seines politischen Comebacks in den niederösterreichischen Landtag zurückgekehrt. Er wurde in der ersten Herbstsitzung als Mandatar angelobt. Der 32-Jährige ist zudem - jeweils geschäftsführend - Klub- und Landesobmann der niederösterreichischen Freiheitlichen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER FPÖ-Mandatar Udo Landbauer ist wieder da