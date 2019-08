Über 270.000 Wahlberechtigte bei Vorarlberg-Wahl

Nach den vorläufigen Zahlen sind bei der Vorarlberger Landtagswahl am 13. Oktober 270.437 Personen wahlberechtigt. Dabei sind die Frauen (138.299) gegenüber den Männern (132.138) in der Mehrzahl, 407 der Wahlberechtigten leben im Ausland. Ab morgen, Dienstag, liegt das Wählerverzeichnis für zehn Tage (bis 16. August) in den Gemeinden auf. So lange kann ein Berichtigungsantrag gestellt werden.

SN/APA/Archiv/BARBARA GINDL Die Vorarlberger wählen am 13. Oktober