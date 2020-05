Über 90 Prozent der Schulstandorte öffnen an Fenstertagen

An den Fenstertagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam wird an über 90 Prozent der Schulstandorte Unterricht stattfinden. Das sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch nach der Ministerratssitzung in Wien. Minister und Gewerkschafter hatten sich darauf geeinigt, dass die Pädagogen an diesen zwei Tagen freiwillig unterrichten sollen.

SN/APA/HANS PUNZ Minister Faßmann ist mit den Schulen zufrieden