Überförderungen auch bei Energiehilfen für Betriebe

Die Regierung hat es schon wieder getan: Betriebe werden beim Energiekostenzuschuss erneut überfördert, warnt ein Experte.

Seit Jahresbeginn haben Unternehmen Anrecht auf einen staatlichen Zuschuss zu ihren oft dramatisch gestiegenen Strom- und Gaskosten. Das, was ihnen beim sogenannten Energiekostenzuschuss II winkt, ist offenbar gerade bei kleinen und mittleren Betrieben deutlich mehr als in Deutschland, das wegen seiner großzügigen Strom- und Gaspreisbremse in ganz Europa in der Kritik steht.

Die deutsche Regelung verschaffe mit etwa 100 Mrd. Euro Staatshilfe der eigenen exportorientierten Industrie einen Wettbewerbsvorteil, den sich andere Länder nicht leisten könnten. Österreich gehe aber ...