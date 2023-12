Üppig: Das 2023er-Finale im Parlament

Was in den letzten drei Plenartagen vor dem Jahreswechsel beschlossen wird.

Viel wurde in den vergangenen Monaten über die Gesetzesvorhaben berichtet, nun schoppen sie sich im Parlament. Was - abseits von Mietenbremse, erweiterter Spendenabsetzbarkeit, neuer Photovoltaikförderung und einigem mehr - in den letzten drei Plenartagen vor dem Jahreswechsel beschlossen wird:

Finanzausgleich

Ein Jahr lang war über die künftige Verteilung des Steuergeldes verhandelt worden. Nun zählt der ab 2024 geltende neue Finanzausgleich zu den wichtigsten Beschlüssen. Zwar bleibt es beim bisherigen Schlüssel, wonach 68 Prozent der Steuereinnahmen beim Bund verbleiben und 20 Prozent an die Länder sowie 12 Prozent an die Gemeinden fließen. Allerdings stattet der Bund Länder und Gemeinden in recht beachtlichem Umfang mit zusätzlichen Mitteln aus, die jährlich valorisiert werden. Neu ist der sogenannte Zukunftsfonds, der Mittel für die Kinderbetreuung, fürs Wohnen und den Klimaschutz bereitstellt; 2024 sind das 1,1 Milliarden Euro, von denen fast die Hälfte in den Ausbau des Betreuungsangebots für Kleinstkinder fließen soll.

Gesundheitsreform

Sie wurde zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung parallel zum Finanzausgleich ausgehandelt. Dass die Ärztekammer - deren Einfluss an vielen Stellen gekappt wird - nicht eingebunden war, entpuppte sich als Fehler. Jene baute eine gewaltige Drohkulisse auf, weshalb sich der Gesundheitsminister im letzten Moment von einigen Plänen verabschieden musste. Darunter davon, dass Ärzte nur noch Wirkstoffe statt bestimmter Medikamente verschreiben sollten. Beschlossen wird nun aber, worüber seit vielen Jahren vergeblich diskutiert wurde: Wahlärzte sind - ab 2026 - verpflichtet, beim E-Card-System und bei Elga mitzumachen.

Ambulanzen

Grundsätzlich fließt viel mehr Geld fürs Gesundheitswesen. Die für die Krankenhäuser zuständigen Länder dürfen sich über den größten Brocken freuen: Für die Spitalsambulanzen gibt es allein 2024 um 550 Millionen Euro mehr. Erstmals gibt es aber auch Geld vom Bund für die Sozialversicherung, die für den niedergelassenen Bereich zuständig ist (2024: 300 Millionen Euro); freilich bekam sie auch zusätzliche Aufgaben umgehängt, weshalb der allseits als notwendig propagierte Ausbau des niedergelassenen Bereichs fraglich erscheint.

Noch ein juristisches Nachspiel haben dürfte das "Bewertungsboard" für besonders teure Medikamente gegen seltene und schwere Erkrankungen, das nun eingerichtet werden soll.

Pflege

Viel mehr Geld gibt es auch für die Pflege, auch sie ist eine Länderkompetenz. Die Mittel für den Pflegefonds werden de facto verdoppelt (auf 1,1 Milliarden Euro 2024), wobei zwei Drittel vom Bund kommen. Das soll die Pflegereform absichern, die unter anderem einen Gehaltsbonus für Pflegekräfte und Zuschüsse für Personen in Pflegeausbildung brachte.

Medikamente

Engpässe wurden in den vergangenen Jahren zum Normalzustand, aktuell ist insbesondere der Ärger über das vielerorts nicht verfügbare Coronamedikament Paxlovid groß - wobei niemand daran schuld sein will. Künftig sollen Engpässe durch verschiedene Änderungen gemildert werden. Eine davon: Pharmafirmen und Arzneimittelhändler werden künftig entschädigt, wenn ihnen durch behördliche Anordnungen zur Bevorratung zusätzliche Kosten entstehen (z. B. Lagerkosten). Die Gesetzesnovelle macht es ferner möglich, in Österreich nicht zugelassene Arzneien im größeren Stil zu importieren; das dann, wenn zugelassene Arzneien nicht verfügbar sind und der Bedarf nicht anders gedeckt werden kann.

Pensionen

Längeres Arbeiten wird ab 2024 stärker belohnt. Wer seinen Pensionsantritt über das Regelpensionsalter hinaus aufschiebt, bekommt einen höheren Zuschlag (5,1 Prozent statt bisher 4,2 Prozent pro Jahr). Wer neben der Pension arbeitet, muss - vorerst befristet für zwei Jahre - weniger Pensionsversicherungsbeiträge abliefern: Bisher musste abgeliefert werden, sobald die Geringfügigkeitsgrenze überschritten war; nun gilt der doppelte Satz (2024: 1037 Euro) als Grenzwert. Für die Bezieher von Korridor- und Schwerarbeitspensionen wird eine Toleranzgrenze beim nur geringfügig erlaubten Zuverdienst eingeführt.

Familien

Erhöht wird die Zuverdienstgrenze beim Kindergeld: von 7800 auf 8100 Euro jährlich. Erhöht wird außerdem der Familienbonus plus für volljährige Kinder: von 54,18 auf 58,34 Euro monatlich oder 700 Euro jährlich.

Behinderte

Umgesetzt wird eine Langzeitforderung des Behindertenrats: Ob ein Mensch mit Behinderung arbeitsunfähig ist oder nicht, soll künftig erst ab dessen 25. Geburtstag festgestellt werden - und nicht, wie derzeit, schon im Jugendalter. Das bedeutet: Behinderte Menschen können bis zu ihrem 25er vom Arbeitsmarktservice betreut werden.

Gehälter

Beschlossen wird die jüngst vereinbarte Gehaltsanpassung im Bundesdienst. Beamte und Vertragsbedienstete bekommen 2024 um 9,14 Prozent oder mindestens 192 Euro monatlich mehr. Einmal mehr eine Nulllohnrunde verordnete sich die Spitzenpolitik, sie gilt vom Bundespräsidenten bis zu den Klubobleuten, ferner für die Spitzen von Rechnungshof und Volksanwaltschaft. Die Gehälter der Parlamentarier (Nationalrat, Bundesrat) steigen um 4,85 Prozent.