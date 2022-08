Ukraine würdigt Unterstützung durch Österreich

Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums Oleg Nikolenko hat die Unterstützung Österreichs gewürdigt. "Obwohl Österreich wie Irland, Malta und Ungarn keine Waffen an die Ukraine liefert, unternimmt die österreichische Regierung erhebliche Anstrengungen, um die negativen Folgen der russischen Aggression gegen die Ukraine zu minimieren." Außerdem schätzt Nikolenko die Unterstützung Wiens bei der Umsetzung der EU-Sanktionspolitik sowie bei der EU-Integration der Ukraine.

"Und wir wissen es sehr zu schätzen", betonte Nikolenko weiters am Dienstagabend gegenüber der ukrainischen Online-Zeitung "European Prawda". So beabsichtige die Bundesregierung dreitausend Haushalte in der Region Kiew zu reparieren, die von den russischen Invasionstruppen zerstört worden seien. Das Projekt mit Gesamtkosten von fünf Millionen Euro solle über die Caritas Österreich umgesetzt werden. Derzeit werde ein Memorandum zwischen der NGO und dem Ministerium für die Entwicklung der Gemeinschaften und Territorien der Ukraine vorbereitet, so Nikolenko.

Zuvor hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gegenüber der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform gesagt, Österreich und Ungarn seien die einzigen zwei EU-Länder, die keine Waffen an die Ukraine liefern.