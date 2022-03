Ukrainische Studenten müssen keine Studiengebühren zahlen

Ukrainische Studierende müssen an österreichischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen im Sommersemester 2022 keine Studiengebühren bezahlen. Eine entsprechende Verordnung von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) soll bereits nächste Woche in Kraft treten. Der Einnahmenentfall von rund 1,7 Mio. Euro wird den Hochschulen vom Bildungsministerium ersetzt, hieß es in einer Aussendung.

SN/APA/dpa/Michael Reichel Ukrainer zahlen im Sommersemester keine Studiengebühren