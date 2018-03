Ulrike Königsberger-Ludwig wird neue SPÖ-Landesrätin in NÖ

Ulrike Königsberger-Ludwig wechselt nach der niederösterreichischen Landtagswahl vom Nationalrat in die Landespolitik. Die 52-Jährige aus Amstetten übernimmt neben dem designierten Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl den zweiten SPÖ-Sitz in der Landesregierung. Die bisherige LHStv. Karin Renner wird Dritte Landtagspräsidentin, beschloss der Landesparteivorstand in einer Sitzung am Montag.

SN/APA/ROBERT JAEGER Vom Nationalrat in den Landtag