Umbau des Hitler-Geburtshauses hat begonnen

Der Umbau des Hitler-Geburtshauses in Braunau hat am Montag begonnen. In dem Gebäude sollen eine Polizeistation und das Bezirkspolizeikommando untergebracht werden. Zudem wird eine Expositur der Sicherheitsakademie eingerichtet, geplant ist die Abhaltung von Menschenrechtsschulungen für Polizisten. Als Bezugstermin ist das erste Quartal 2026 vorgesehen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Vor dem Haus steht ein Gedenkstein