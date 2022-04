Umfassende Landesverteidigung, was ist das?

Unter Bruno Kreisky wurde 1975 ein vierfacher Sicherheitsbegriff in der Bundesverfassung verankert. Jetzt, angesichts des Kriegs in der Ukraine, gibt es Rufe, sich an diesen umfassenden Ansatz zu erinnern.

SN/ imago stock Das Thema „Landesverteidigung“ ist gerade hochaktuell.