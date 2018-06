Umsiedelung für Bewohner von Asylunterkunft Maria Enzersdorf

Die mehr als 100 Bewohner einer jüngst durch eine Bluttat in die Schlagzeilen geratenen Asylunterkunft in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) werden in anderen Quartieren untergebracht. Er setze den Schritt "aufgrund wiederholter Vorfälle", teilte Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) am Donnerstagnachmittag mit.

SN/APA/EINSATZDOKU.AT/LECHNER 100 Bewohner werden auf Anweisung von Landesrat Waldhäusl umgesiedelt