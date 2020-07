Unbefristetes Waffenverbot für Tiroler SPÖ-Chef Dornauer fix

Nachdem das Landesverwaltungsgericht das unbefristete Waffenverbot gegen Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer am Donnerstag bestätigt hatte, will dieser die Causa offenbar auf sich beruhen lassen. Er werde keine mögliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) einlegen, sagte Dornauer der "Tiroler Tageszeitung". Alles andere würde "wieder nur die Diskussionen darüber verlängern", so Dornauer.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER Dornauer verzichtet auf eine Revision