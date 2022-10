Ungarn begrüßt mehr Engagement Österreichs gegen Migration

Ungarn freut sich über ein stärkeres Engagement Österreichs in Zukunft bei der Bekämpfung der illegalen Migration. Das sagte Staatspräsidentin Katalin Novák am Donnerstag in Wien. Sie verwies dabei auf eine derzeit laufende Serie von Treffen zwischen Ungarn, Serbien und Österreich, bei denen eine Verbesserung der Kooperation in diesem Bereich vereinbart werden soll.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Bundespräsident Van der Bellen empfing seine ungarische Amtskollegin