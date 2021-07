Ungerechtigkeiten im Bildungssystem: Lücken schließen, aber wie?

Förderstunden werden verlängert, die Sommerschule bleibt. Laut Experten reicht das nicht.

Die Coronakrise hat Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien weiter abgehängt. Das haben inzwischen etliche Studien wissenschaftlich belegt. Dass sich die Ungleichheit durch den Fernunterricht weiter verstärkt hat, ist auch der Politik nicht verborgen geblieben.

Aus diesem Grund hält Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) im kommenden Schuljahr an den Förderstunden fest - allerdings in abgespeckter Form: Die zwei Extrastunden pro Woche, die es zuletzt für alle Schulstufen gab, gibt es bald nur noch in der Volksschule. ...