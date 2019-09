Uni Wien benennt Hörsaal nach Kardinal Franz König

Die Universität Wien benennt einen Hörsaal in ihrem Hauptgebäude nach dem ehemaligen Wiener Erzbischof und Kardinal Franz König (1905-2004). Der ehemalige Student und Ehrendoktor der Uni habe als habilitierter Religionswissenschafter den Dialog an der Schnittstelle von Wissenschaft, Gesellschaft und Religionen und zwischen den Religionen gefördert, hieß es. Der Festakt findet am 3. Oktober statt.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Kardinal Franz König war Ehrendoktor der Uni