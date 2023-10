Unibudget 2025 bis 2027 für Rektoren "solide Lösung"

Die Universitätenkonferenz (uniko) ist mit der aus dem Budgetentwurf vorab veröffentlichten Summe von 16 Mrd. Euro für die Unis in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst zufrieden. "Die Zeichen mehren sich, dass wir über den Berg sind und sich eine solide Lösung findet", so der geschäftsführende uniko-Präsident Oliver Vitouch am Montag vor Journalisten. Wermutstropfen ist allerdings 2024, für das es voraussichtlich wohl nicht annähernd die erhoffte Inflationsabgeltung geben dürfte.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Rektoren trotz Wermutstropfen mit Budget vorerst zufrieden