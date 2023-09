Wie viele heimische Unis schaffen es unter die besten der Welt? Der Mittwoch ist Lostag, die Spannung ist groß.

Am Mittwoch ist es wieder so weit: Mit dem "Times Higher Education Ranking" wird die mit Abstand einflussreichste Rangliste der besten Universitäten veröffentlicht. In Österreich wird das Ergebnis heuer mit besonderer Spannung erwartet. Im Vorjahr schafften es erstmals drei heimische ...