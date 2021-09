Unklarheit um 2-G-Gastroregelung

Kommt die FFP2-Pflicht ab Pandemieplan-Stufe zwei nur für Kunden? Oder auch für Mitarbeiter? "Die Gespräche laufen", heißt es im Gesundheitsministerium.

Mit der neuen Coronaverordnung des Gesundheitsministeriums, deren Inhalte Montagabend durchsickerten, sind längst noch nicht alle Unklarheiten beseitigt. Denn die Verordnung regelt lediglich, was ab Mittwoch gilt (Stufe eins des Pandemieplans).

Was bei Erreichen der Stufe zwei (mehr als 300 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt) passieren wird, ist noch einigermaßen unklar. So etwa die von der Bundesregierung geplante Regelung, dass bei Stufe zwei bei Großveranstaltungen und in der Nachtgastronomie 2 G gelten soll (Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene). Offen ...