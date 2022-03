UNO-Experten warnen vor Ausbeutung von Ukraine-Flüchtlingen

Flüchtlinge aus der Ukraine sind von sexueller Ausbeutung und Menschenhandel bedroht - davor warnen UNO-Experten im Rahmen der 66. Jahrestagung der Frauenstatuskommission der Vereinten Nationen in New York. Die UNO setzt auf Prävention, und auch in Österreich wendet man sich mit Informationsmaterialien an Ukrainerinnen. Über 90 Prozent der aus der Ukraine Vertriebenen seien Frauen und Kinder, sagte Ruvendrini Menikdiwela vom UNHCR.

SN/APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI Flüchtende Frauen sollen über mögliche Risiken aufgeklärt werden