UNO kritisiert Anstieg bei Fremdunterbringungen

Der Kinderrechteausschuss der UNO kritisiert Mängel bei der Umsetzung der Kinderrechte in Österreich. So sei die Zahl der Fremdunterbringungen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, heißt es in einem aktuellen Bericht. Auch viele Kinder unter drei Jahren sowie mit Behinderungen seien in diversen Institutionen untergebracht. Zudem sei die Datenlage in vielen Bereichen mangelhaft.

SN/APA (Feature)/Monika Skolimowska Immer mehr Kinder können nicht bei ihren Familien bleiben