Unter Ausschluss der Menschlichkeit

Heimat? Welche Heimat? Auf der Suche nach Geborgenheit lehnen wir fast alles ab, was uns auf den ersten Blick fremd vorkommt. Dabei sind wir alle Außerirdische.

In Frankreich sagt man tourisme, in England tourism. Das spanische turismo klingt schon ein bisserl flotter, das türkische turizm dagegen etwas streng. Der Kroate säuselt turizam, der Norweger turisme - und was sagt der Österreicher?

Fremdenverkehr.

Im deutschsprachigen Raum kannte man lange auch nur Fremdenzimmer. Es hätte deshalb auch niemanden gewundert, wenn man hierzulande nach einer schlechten Fremdenverkehrssaison von einem veritablen Ausländerproblem gesprochen hätte. Die Geschichte mit der Heimat und den Fremden ist kompliziert. Lassen Sie uns also mit Karl Valentin beginnen. Er ließ in seinem Stück "Die Fremden" sagen: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Im selben Stück wies er aber auch darauf hin, dass einem Einheimischen allerhand fremd sein kann: Gewiss, manchem Münchner zum Beispiel ist das Hofbräuhaus nicht fremd, während ihm in der gleichen Stadt das Deutsche Museum, die Glyptothek, die Pinakothek und so weiter fremd sind.