Untreue-Ermittlungen gegen Bischof Schwarz abgeschlossen

Die Ermittlungen gegen den früheren Kärntner und nunmehrigen St. Pöltener Bischof Alois Schwarz wegen Untreue sind bereits abgeschlossen. Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte, wurde in der Angelegenheit bereits ein Vorhabenbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt.

SN/APA/HANS PUNZ Justiz ermittelte gegen Schwarz wegen Verdachts der Untreue