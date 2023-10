Untreue-Prozess gegen NÖ Ex-Landesrätin Bohuslav am Mittwoch

Die ehemalige niederösterreichische ÖVP-Landesrätin Petra Bohuslav muss sich am kommenden Mittwoch am Landesgericht St. Pölten im Zusammenhang mit der Mehrzweckhalle Multiversum in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) wegen Untreue verantworten. Der nunmehrigen kaufmännischen Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper und zwei ehemaligen Landesbeamten wird vorgeworfen, das Land durch die Auszahlung von Fördergeldern wissentlich am Vermögen geschädigt zu haben.

Weitere Verhandlungstage könnten folgen