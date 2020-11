Urteil im Grasser-Prozess am 4. Dezember

Am 12. Dezember 2017 fiel der Startschuss im BUWOG-Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger, den Lobbyisten Peter Hochegger und andere. Drei Jahre später soll das Riesenverfahren am Freitag, 4. Dezember, ein Ende finden. Wie das Wiener Straflandesgericht mitteilte, soll Richterin Marion Hohenecker an diesem Tag ihr Urteil sprechen. Für die Urteilsverkündung gelten strenge Corona-Sicherheitsmaßnahmen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER In einer Woche fällt das Gericht das Urteil über den Ex-Finanzminister