Urteil im Grasser-Prozess frühestens im November

Am 165. Verhandlungstag im Grasser-Prozess hat am Donnerstag Richterin Marion Hohenecker den Fahrplan für das Finale vorgestellt. Die drei Verhandlungstage in der kommenden Woche sind für Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Privatbeteiligtenvertretern und Verteidigern vorgesehen, ein Urteil wird es nächste Woche sicher nicht geben. Das Urteil im Korruptionsprozess wird frühestens im November fallen. Wann es konkret soweit ist, ließ die Richterin offen.

SN/APA/HANS PUNZ Ein Urteil noch im Oktober schloss die Richterin aus