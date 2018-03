USA sind der weltweit größte Waffenhändler

Russland steht an zweiter Stelle. Indien und Saudi-Arabien geben am meisten Geld für Rüstung aus.

Der weltweite Handel mit Produkten, die töten, blüht. Seit den frühen 2000er-Jahren wächst das internationale Handelsvolumen für Waffen unaufhörlich. Dies ergibt der jüngste Report des renommierten Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI.

Demnach ist der Waffenhandel in der Fünfjahresperiode 2013 bis 2017 um zehn Prozent angestiegen. Dies im Vergleich zur Vorperiode 2008 bis 2012. SIPRI vergleicht stets Durchschnitte von zwei Fünfjahresperioden, um ein aussagekräftigeres Bild ohne verfälschende große Einzelgeschäfte mit Waffen zu liefern. Dabei konnten die USA ihren Marktanteil als größter Exporteur weltweit kräftig ausbauen. Von der Periode 2008-2012 bis 2013-2017 steigerten sie ihre Waffenverkäufe um ein Viertel. Der weltweite Marktanteil Amerikas stieg um vier Prozentpunkte auf 34 Prozent. Dabei gingen die US-Waffen zu 49 Prozent in den konfliktreichen Mittleren Osten. Insgesamt haben die USA 98 Länder beliefert. "Basierend auf Geschäftsabschlüssen, die in der Amtszeit von Barack Obama unterzeichnet wurden, erreichten US-Waffenlieferungen zwischen 2013 und 2017 das höchste Niveau seit den späten Neunzigerjahren", betont SIPRI-Friedensforscher Pieter Wezeman gegenüber den SN. "Ob Donald Trump das noch übertreffen kann, ist fraglich", meinte er. 2009 wurde Barack Obama mit dem Friedensnobelpreis geehrt.