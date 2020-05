Ute-Bock-Preis an "SOS Balkanroute" und "Fairness Asyl"

Die Initiativen "SOS Balkanroute" und "Fairness Asyl" erhalten den diesjährigen Ute-Bock-Preis für Zivilcourage. "SOS Balkanroute" werde für "mutige grenzüberschreitende Hilfe für schutzsuchende Menschen in Not" ausgezeichnet, teilte SOS Mitmensch am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Verein "Fairness Asyl" erhält den Preis "für den vorbildhaften Kampf für faire Asylverfahren".

Petar Rosandic, der als Rapper unter dem Namen Kid Pex bekannt ist, und Brigitte Holzinger haben "SOS Balkanroute" im Herbst 2019 ins Leben gerufen. Das Team organisierte mehr als ein halbes Dutzend Hilfstransporte zu Lagern von Geflüchteten an der bosnisch-kroatischen Grenze. "Fairness Asyl" hat mehrfach mangelhafte Asylbescheide aufgedeckt und setzt sich gegen Abschiebungen in gefährliche Krisengebiete ein. Die mit insgesamt 4.000 Euro dotierten Preise werden am Dienstag, den 19. Mai, in einer Online-Zeremonie überreicht. Die Auszeichnung steht unter dem Ehrenschutz von Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und Margit Fischer. Quelle: APA