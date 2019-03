Ute Bock-Preis für Nicola Werdenigg und "maiz/das kollektiv"

Ex-Skifahrerin Nicola Werdenigg und der Verein "maiz/das kollektiv" bekommen heuer den Ute Bock-Preis. SOS Mitmensch hat den mit 5.000 Euro dotierten Preis ins Leben gerufen, prämiert wird damit mutiger Einsatz im Kampf gegen Machtmissbrauch, Gewalt und Diskriminierung. Verliehen werden die Preise am Dienstag, 26. März, im Wiener Rathaus, teilte SOS Mitmensch Donnerstag mit.

Die in den 1970er-Jahren erfolgreiche Werdenigg wird dafür ausgezeichnet, dass sie mit ihren Aussagen über Gewalt und Machtmissbrauch "auf die Schattenseiten des in Österreich so beliebten Skisports hinwies". Außerordentliche Zivilcourage zeichnet SOS Mitmensch bei dem von Migrantinnen selbst organisierten und 1994 in Linz gegründeten Verein "maiz/das kollektiv" aus. Er berät Sexarbeiterinnen und leistet Bildungsarbeit für Migrantinnen - und machte auch weiter, als ihm kürzlich Fördermittel gestrichen wurden.

Quelle: APA