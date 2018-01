Ute-Bock-Preis geht an zwei Holocaust-Überlebende

Der diesjährige Ute-Bock-Preis für Zivilcourage geht in diesem Jahr an zwei Holocaust-Überlebende. Helga Feldner-Busztin und Rudolf Gelbard werden für ihren "unermüdlichen Einsatz für die Aufklärung über die Nazizeit" ausgezeichnet, teilte die Organisation SOS Mitmensch am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Auszeichnung ist mit 7.000 Euro dotiert und wird am 21. Jänner vergeben.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Holocaust-Überlebender Gelbard gehört zu den Geehrten