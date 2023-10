Van der Bellen appellierte an Reformationstag an Mitgefühl

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich anlässlich des Reformationstages für mehr Mitgefühl ausgesprochen. Empathie sei eine Eigenschaft, die nicht selbstverständlich sei, sagte er in seiner Rede in der Lutherischen Stadtkirche Dienstagabend. Jesus habe laut biblischer Überlieferung in der Bergpredigt zudem nicht "von den sogenannten Leistungsträgern" gesprochen, sondern "von den Schwachen, von den Ausgegrenzten, von jenen am Rande der Gesellschaft".

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Bundespräsident sprach auf Einladung in der Lutherischen Stadtkirche