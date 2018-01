Van der Bellen bekräftigte Position in Causa Landbauer

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat - ohne Namen zu nennen - erneut Stellung in der Causa Landbauer bezogen. Trotz großer Fortschritte in der jüngeren Geschichte Österreichs sei "der Prozess der Aufarbeitung" des Holocausts "noch immer nicht abgeschlossen". Das hätte man "in den letzten Tagen mit, ich würde sagen, Ingrimm erfahren müssen", sagte der Bundespräsident am Dienstag.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Van der Bell erhielt "Statur der Erinnerung"