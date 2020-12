Van der Bellen erinnert an Angelobung Renners 1945

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntagabend an die Angelobung des ersten Präsidenten der Zweiten Republik, Karl Renner, am 20. Dezember 1945 erinnert. "1945 war das Jahr, in dem der Grundstein dafür gelegt wurde, was wir heute, 75 Jahre später, als die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik bezeichnen können", sagte der Präsident in einem via Facebook verbreiteten Video-Clip (abrufbar unter http://go.apa.at/nB7fx6mY).

SN/bundesheer/peter lechner Bundespräsident Van der Bellen