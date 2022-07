Van der Bellen-Kampagne macht Spenden transparent

Der Unterstützer-Verein von Alexander Van der Bellen im Bundespräsidentschaftswahlkampf hat am Montag erste Spender bekanntgegeben. Neben den von den Grünen überwiesenen 500.000 Euro wurden in den vergangenen zwei Wochen weitere 90.609,17 Euro von 425 Spenderinnen und Spendern gesammelt, hieß es in einer Aussendung. Die Liste ist unter http://go.apa.at/fg2h0y0K abrufbar, sie wird nun 14-tägig aktualisiert.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Dank an 425 Spender: Van der Bellen