Van der Bellen kündigt baldige Kandidatur-Entscheidung an

Die Frage, ob sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Herbst für eine zweite Amtsperiode bewirbt, dürfte demnächst beantwortet werden. "Wir sind bei dieser Entscheidung in der Endphase", ließ Van der Bellen am Sonntag im "Kurier" wissen. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) rechnet offenbar damit, dass er wieder antritt. In der ORF-"Pressestunde" sagte sie, die Frage nach ihrer Kandidatur im Fall von Van der Bellens Verzicht stelle sich wohl nicht.

Für Bures stellt sich Frage der Hofburg-Kandidatur nicht