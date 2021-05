Van der Bellen mahnt Sorgfalt mit Demokratie-Fundamenten ein

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Samstag den "sorgfältigen Umgang mit den Fundamenten unserer Demokratie" eingemahnt. Am 66. Jahrestag der Unterzeichnung würdigte er auf digitalem Weg die Väter des Staatsvertrages. Von deren Ausdauer und Optimismus in den schwierigen Verhandlungen "können wir lernen" - und trotz Pandemie "weiter mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft blicken".

SN/APA/BARBARA GINDL/OESTA/ADR/STAA Vor 66 Jahren wurde der Staatsvertrag unterzeichnet