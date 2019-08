Van der Bellen warnt in Alpbach vor Ende der Menschheit

Mit drastischen Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Samstag bei der Eröffnung der Politischen Gespräche des Forum Alpbach vor einem Scheitern der Pariser Klimaziele gewarnt. Würden diese nicht eingehalten, würde es im schlimmsten Fall keine Menschheit mehr geben. Hoffnung setzt Van der Bellen in die Jugend und in die EU.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Eröffnung der politischen Gespräche beim Forum Alpbach