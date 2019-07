Van der Bellen will deutlich mehr Mittel für Bundesheer

Angesichts der prekären finanziellen Lage des österreichischen Bundesheers drängt nun auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf eine deutliche Erhöhung der finanziellen Mittel für das Heer. Er werde in den nach der Nationalratswahl anstehenden Regierungsverhandlungen auf eine deutliche Budgetaufstockung pochen, sagte Van der Bellen am Rande einer Heeresübung in Reith bei Kitzbühel.

SN/APA (BUNDESHEER)/PETER LECHNER Van der Bellen sprach beim Besuch einer Landesübung in Tirol